Het aantal coronabesmettingen in tien Duitse steden is zo hard gestegen, dat het ministerie van Buitenlandse Zaken aanraadt om daar alleen naartoe te gaan als het echt noodzakelijk is. Vanaf woensdag geldt code oranje voor Berlijn, Keulen, Düsseldorf, Aken, Essen, Bremen, Frankfurt, Stuttgart, München en Mannheim.

In de tien steden geldt nu nog code geel, waarmee Buitenlandse Zaken Nederlanders waarschuwt voor veiligheidsrisico’s. Nederlanders die in een van de tien steden zijn geweest, moeten bij terugkeer tien dagen in thuisquarantaine.

Reisadvies #Duitsland: In Berlijn, Frankfurt am Main, Bremen, München, Düsseldorf, Keulen, Aken, Stuttgart, Essen en Mannheim is het aantal coronabesmettingen ernstig gestegen. Voor die steden geldt vanaf 28-10 code oranje; alleen noodzakelijke reizen.https://t.co/fiQ75JVAnf pic.twitter.com/vRn1brDjNo — 24/7 BZ (@247BZ) October 27, 2020

Lees ook: Zet het coronavirus definitief een streep door wintersport?

Code oranje

Voor heel België, Frankrijk, Spanje, Finland, Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk geldt al een oranje reisadvies, net als voor de Portugese hoofdstad Lissabon en voor Griekse eilanden als Kreta, Rodos, Corfu en Lesbos.

ANP