Na meerdere pogingen is het alsnog gelukt: een meerderheid van de Tweede Kamer heeft ingestemd met een structurele loonsverhoging voor zorgmedewerkers. Een motie van PVV-leider Geert Wilders daarover is dinsdag verrassend genoeg aangenomen.

In een hoofdelijke stemming steunden 69 Tweede Kamerleden de motie, terwijl 67 parlementariërs tegenstemden. Eerdere moties van verschillende oppositiepartijen over een salarisverhoging voor zorgpersoneel werden in de afgelopen maanden steeds nipt verworpen door de coalitiepartijen.

Nu werd het salarisvoorstel van de PVV dus wél aangenomen. Dat komt omdat Stieneke van der Graaf van de ChristenUnie per ongeluk voor de motie heeft gestemd, terwijl haar partij tegen is. Wilders toonde zich na de stemming opgelucht. “Dit is geweldig nieuws”, zei hij. Hij wil woensdag van het kabinet weten hoe de regering de motie wil gaan uitvoeren.

Vorige maand vormden zorgmedewerkers van Amsterdam UMC nog een lint voor hoger salaris



Redactie/ANP