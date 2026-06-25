Geen water uit de kraan in Almelo: duizenden huishoudens getroffen

Uitgerekend op deze snikhete dag komt er donderdag bij duizenden huishoudens in het noorden van Almelo en omliggende dorpen geen druppel uit de kraan. Dat komt door een leidingbreuk. De storing begon rond 08.00 uur. Op de website Waterstoring.nl staat dat de verwachting is dat de watervoorziening rond 16.00 uur weer is hersteld.

De storing zorgt ook voor drukte in supermarkten. Volgens Tubantia is er een run ontstaan op flessen water in de directe omgeving. Een medewerker van de Albert Heijn in winkelcentrum Schelfhorst zegt tegen de krant: "Maar alle vakken zijn leeg. Binnen tien minuten waren we uitverkocht."

In het najaar van 2024 ontstond er in Apeldoorn ook lokaal een run op flessen water. Dat kwam toen niet door een leidingbreuk, maar doordat er E. coli werd aangetroffen in het drinkwater en een kookadvies werd afgegeven. In de bovenstaande video zie je hoe mensen daar toen mee omgingen.

Wie later op de dag nog flessen water wil kopen bij die supermarkt, komt volgens de medewerker te laat. "We krijgen morgen pas weer vracht."

Het gebied in Almelo waardoor er momenteel geen water uit de kraan komt door een leidingbreuk. Beeld: Waterstoring.nl

Vitens werkt aan oplossing

Waar de leiding precies is gesprongen, is nog niet bekend. Een woordvoerder van waterbedrijf Vitens laat aan Tubantia weten dat hard wordt gewerkt om de storing zo snel mogelijk te verhelpen. "We doen er alles aan om de storing zo snel mogelijk te verhelpen. Dat het vandaag zo heet is, maakt het extra lastig."