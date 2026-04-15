66 huishoudens zonder water na nieuwe leidingbreuk in Apeldoorn

In Apeldoorn is voor de tweede keer in een week een waterleidingbreuk ontstaan. Die zorgde in de nacht van dinsdag op woensdag voor wateroverlast op straat. Afgelopen zaterdag kampte de Gelderse plaats ook al met een leidingbreuk, die onder meer het verkeer ontregelde.

Woensdag zitten 66 huishoudens in Apeldoorn zonder water door het lek. De waterleidingbreuk bevindt zich in de wijk Kerschoten. Monteurs werken aan een oplossing, laat een woordvoerder van Vitens weten. De verwachting is dat de werkzaamheden rond 14.00 uur zijn afgerond.

Spoedreparatie

Afgelopen zaterdag vond er al een spoedreparatie plaats na een andere waterleidingbreuk in Apeldoorn. Om de drinkwaterleiding om te leiden, moest de N344 het hele weekend worden afgesloten en werden er bomen gekapt. De breuk ontstond bij het pompstation van Vitens aan de Amersfoortseweg, dat ook deels werd afgesloten.

Een woordvoerder kan niet met zekerheid zeggen of er een verband is tussen de twee breuken. Wel legt zij uit dat na een reparatie druk op de leiding wordt gezet, waardoor het mogelijk is dat deze op een andere plek alsnog breekt.