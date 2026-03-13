Vrouw valt met volle boodschappentas in sinkhole en gaat kopje onder

In Tilburg is een oudere vrouw met volle boodschappentassen en al in een gat gevallen, ze ging kopje onder. Het gebeurde vrijdagochtend bij graafwerkzaamheden. Werklieden waren op de kruising van het Korvelplein en de Quintin Matsijsstraat bezig toen ze een waterleiding raakten, en er plots een krachtige waterstraal uit de grond spoot. Binnen korte tijd liep de straat vol water en ging de vrouw kopje onder.

Door de kracht van de breuk spoelde veel zand onder de stoeptegels weg. Daardoor ontstond een diepe sleuf van bijna twee meter. Een oudere vrouw met boodschappentassen wilde langs de afzetting lopen, maar dat ging mis. Ze verloor haar evenwicht en viel in het gat, waar ze met haar boodschappen letterlijk kopje onder ging.

Doorweekt

Handhavers van de gemeente Tilburg en werklieden die ter plaatse waren, haalden haar snel weer uit de sleuf. De vrouw was doorweekt. Personeel van een winkel op de hoek schoot ook te hulp en ving de vrouw op. Handhavers boden haar aan om haar naar huis te brengen, maar dat aanbod sloeg ze af.

Volgens de werklieden stond de leiding niet op de tekeningen. In afwachting van Brabant Water werden direct borden en afzettingen geplaatst rond het lek.