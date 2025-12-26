Drachten en omliggende dorpen zonder water door leidingbreuk

Voor tienduizenden inwoners in en rond Drachten begint Tweede Kerstdag met een flinke domper. Een grote waterstoring houdt sinds de vroege ochtend een groot deel van de regio droog. Dat bevestigt een woordvoerder van drinkwaterbedrijf Vitens aan Hart van Nederland.

Aan de Noorderhogeweg is een hoofdleiding gesprongen. Vitens en de politie zijn ter plaatse, meldt Veiligheidsregio Fryslân. Omdat het om een hoofdleiding gaat, duurt het herstel langer dan normaal. De woordvoerder van Vitens meldt rond 08.45 uur dat de storing binnen een uur is opgelost.

Fietspad afgesloten

Door de breuk is het fietspad aan de Noorderhogeweg afgesloten, meldt Omrop Fryslân. Het staat blank en er is zand overheen gespoeld.

De woordvoerder van Vitens laat weten dat heel Drachten zonder water zit. Het ziekenhuis in Drachten heeft op dit moment wel water door hun noodvoorziening. Ook de dorpen Boornbergum, De Wilgen, Drachtstercompagnie, Olterterp, Ureterp, Opeinde en Rottevalle hebben last van de storing. Om hoeveel huishoudens het precies gaat, wordt volgens de woordvoerder van Vitens nog in kaart gebracht.

De website Waterstoring is op dit moment niet bereikbaar.