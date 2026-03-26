Opnieuw storing bij Odido, problemen met bellen en mobiel internet

Storing

Vandaag, 13:23

Odido kampt met een storing, meldt de telecomprovider. Kort na het middaguur waren er meer dan 30.000 meldingen binnengekomen op de website allestoringen.nl. Klanten melden onder meer problemen met telefoneren en mobiel internet.

Klanten in verschillende delen van Nederland kunnen last hebben van de storing. Hoeveel klanten het precies betreft, is niet duidelijk. Een woordvoerder van Odido was niet direct bereikbaar voor commentaar.

Odido kampt de laatste tijd vaker met grote problemen, waaronder een groot datalek:

112 mogelijk niet bereikbaar

Veiligheidsregio Zeeland meldt op X dat Odido-klanten mogelijk alarmnummer 112 niet kunnen bereiken. "Als je spoedeisende hulp nodig hebt, bel via een telefoon met een ander netwerk, een vaste lijn of via de 112NL-app", aldus de veiligheidsregio.

Odido kwam eerder dit jaar in opspraak toen bleek dat de persoonsgegevens van meer dan 6 miljoen accounts waren gelekt. Het telecombedrijf besloot geen losgeld te betalen aan de cybercriminelen die de persoonsgegevens in handen hebben. Zij publiceerden vervolgens mondjesmaat de gestolen data op internet. Op een speciale website van de politie kunnen klanten controleren of hun gegevens zijn gelekt.

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

