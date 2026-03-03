Storing bij Odido: klanten kunnen geen gebruik maken van mobiel netwerk

Gebruikers van Odido ervaren dinsdag problemen met het mobiele netwerk. Dit is het gevolg van een lokale stroomstoring bij Stedin, zo laat de provider weten aan Hart van Nederland. Daarnaast zouden klanten ook problemen hebben met het gebruik van mobiel en tv.

De storing zou met name het mobiele netwerk van Odido treffen, waardoor kunnen mensen geen gebruik maken van het 5G-netwerk. Op de site Allestoringen.nl is te zien dat veel mensen geen gebruik kunnen maken van het internet. Op het hoogtepunt kwamen er zo'n 3900 meldingen binnen.

Een woordvoerder van Odido laat aan Hart van Nederland weten dat de klachten die klanten ervaren het gevolg zijn van een stroomstoring bij Stedin. Daardoor zouden het mobiele netwerk in de omgeving van Rotterdam voor gebruikers van Odido minder goed bereikbaar zijn.

Volgens Odido is de storing rond 10.30 uur verholpen. Vanaf dat moment zouden ook de problemen met het mobiele netwerk af moeten nemen.