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Grote storing bij Odido: klanten melden problemen met internet en bellen

Grote storing bij Odido: klanten melden problemen met internet en bellen

Storing

Vandaag, 17:57

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Telecomprovider Odido heeft maandagmiddag last van een storing, blijkt uit duizenden meldingen op Allestoringen. Meerdere personen melden problemen met internetverbindingen en zeggen niet te kunnen bellen.

Odido was niet direct bereikbaar voor commentaar. Het bedrijf kampte enkele maanden geleden al met een storing rond mobiel internet. Een deel van de mobiele diensten was toen tijdelijk niet beschikbaar door "een probleem met het koelsysteem in een datacenter".

Odido kampt de laatste tijd vaker met grote problemen, waaronder een groot datalek:

'Ongekend': hacker haalt uit naar aanpak Odido
3:36

'Ongekend': hacker haalt uit naar aanpak Odido

Door ANP

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