Inwoners Brabantse Luyksgestel geschrokken door ontbrekend NL-Alert bij gaswolk

Veel inwoners van Luyksgestel hebben donderdagochtend geen NL-Alert ontvangen tijdens een incident met een onschuldige gaslucht die vanuit België over Brabant trok. De 112-meldkamer raakte tijdelijk overbelast en ook de website van Brabant Alert viel uit. Dat schrijft Omroep Brabant.

Als de gaslucht daadwerkelijk gevaarlijk was geweest, had het uitblijven van een waarschuwing ernstige gevolgen kunnen hebben. De waarschuwing werd verstuurd na een lek van geurstof bij het Belgische bedrijf Tessenderlo-Ham. In grote delen van Brabant kwam het alert wel aan, maar in Luyksgestel - vlak bij de grens - bleef het stil.

Een woordvoeder van de veiligheidsregio zegt tegen de regionale omroep dat het mogelijk te wijten is aan telefoons die verbonden waren met Belgische zendmasten.

Zorgen en onrust

Veel inwoners van Luyksgestel reageerden geschrokken en verward nadat zij geen NL-Alert ontvingen. “Ik heb vanochtend niks geroken en ook geen waarschuwing gekregen. Ik hoor het nu pas, dat maakt me wel ongerust,” zegt een buurtbewoner tegen de regionale omroep. Ook een supermarktmedewerker merkt de verschillen op: “Mijn collega’s kregen wel een melding, maar ik niet. Dat vind ik erg vreemd.”

De veiligheidsregio betreurt de situatie en onderzoekt wat er is misgegaan.