NL-Alert afgegeven om mysterieuze gaslucht in Brabant

NL-Alert afgegeven om mysterieuze gaslucht in Brabant

Ongeluk

Vandaag, 07:18

In Brabant kan donderdagochtend een vreemde gaslucht worden geroken. De oorzaak blijkt in België te liggen, waar een geurstof is gaan lekken. Omdat er veel meldingen over de geur binnenkomen, is een NL-Alert verzonden. Dat meldt Brabant Alert.

Volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio Brabant-Zuidoost is de geur in heel Oost-Brabant te ruiken. Ook bij de veiligheidsregio Brabant-Noord kwamen al meldingen binnen. "De kans is groot dat de stank in een groot deel van het zuiden van Nederland te merken is", zegt hij.

Wat is er precies gelekt?

Het gaat niet om een daadwerkelijk gaslek, maar om een stof die speciaal wordt gebruikt om gas een herkenbare geur te geven. De woordvoerder benadrukt dat er sprake is van een lage concentratie en dat de stof niet schadelijk is.

Hoe lang duurt de stankoverlast?

De geuroverlast kan volgens de veiligheidsregio zeker tot 09.00 uur aanhouden. Inwoners die last hebben van de stank wordt geadviseerd om ramen en deuren te sluiten. Het NL-Alert is verstuurd zodat meldkamers zich kunnen richten op "daadwerkelijke incidenten" en niet overspoeld worden met telefoontjes over de lucht.

ANP

