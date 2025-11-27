Volg Hart van Nederland
Rioolwaterzuivering Haps draait weer na stroomstoring

Rioolwaterzuivering Haps draait weer na stroomstoring

Vandaag, 16:36

De rioolwaterzuivering in Haps werkt weer volledig. Dat meldt het waterschap Aa en Maas donderdagmiddag. Inwoners van de gemeente Land van Cuijk en de dorpen Zeeland en Odiliapeel kunnen weer normaal water gebruiken. Wel werkt de voorziening momenteel op noodstroom.

Dinsdag viel de stroom van de rioolwaterzuivering uit. Het vuile water moest worden weggevoerd via de Maas. Daarom werd inwoners gevraagd zo min mogelijk de wc door te spoelen en water door de gootsteen te laten gaan.

Nu kan de zuivering al het afvalwater weer opvangen. Of de voorziening goed blijft werken op noodstroom, is volgens het waterschap niet zeker. Zo niet, dan moet mogelijk toch weer afvalwater worden omgeleid naar de Maas. De oorzaak van de stroomstoring wordt nog onderzocht.

Minder waterverbruik

Volgens het waterschap heeft de oproep om zuinig te zijn met water geleid tot 10 à 20 procent minder water in het riool. "Dat is tussen de 140.000 en 280.000 liter per uur. Daardoor kwam er veel minder ongezuiverd afvalwater in de Maas terecht."

Door ANP

