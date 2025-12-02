Volg Hart van Nederland
Herstelwerkzaamheden rioolwaterzuivering Haps duren nog maanden

Storing

Vandaag, 14:44 - Update: 2 uur geleden

De rioolwaterzuivering in het Brabantse Haps blijft nog zeker enkele maanden op noodstroom werken. Volgens het waterschap Aa en Maas kosten de herstelwerkzaamheden van de elektra veel tijd.

Vorige week dinsdag viel de stroom van de zuiveringsinstallatie uit, waardoor vuil water moest worden weggevoerd via de Maas. Inwoners van de gemeente Land van Cuijk en de dorpen Zeeland en Odiliapeel werd gevraagd zo min mogelijk de wc door te spoelen en de kraan te gebruiken.

Het waterschap en de brandweer zijn sinds de stroomstoring druk bezig met herstelwerkzaamheden aan de rioolwaterzuivering:

Riool stroomt over in Brabant: ’Spoel wc liever niet door’
De oproep om zuinig om te gaan met water leidde volgens het waterschap tot 10 à 20 procent minder water in het riool. Daardoor kwam er minder ongezuiverd afvalwater in de Maas terecht. Sinds donderdag kunnen de inwoners dankzij de noodstroom weer normaal water gebruiken.

Oorzaak

De oorzaak van het probleem wordt nog onderzocht. "We weten dat het is begonnen bij de pompen", laat een woordvoerder van het waterschap weten.

