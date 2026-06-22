Storing Eindhoven Airport verholpen, vliegverkeer weer opgestart

De netwerkstoring op Eindhoven Airport is verholpen. Daardoor kan het vliegverkeer weer doorgang vinden op de luchthaven. Dat meldt een woordvoerder van de luchtmacht.

Voor enkele uren konden er geen vliegtuigen opstijgen en landen. Dit leidde tot vertragingen en annuleringen bij zowel inkomende als vertrekkende vluchten. Vliegtuigen weken uit naar Rotterdam, Maastricht, Brussel en het Duitse Weeze.

Oorzaak onbekend

Een woordvoerder van de luchtmacht liet verder weten dat de oorzaak van de storing nog onduidelijk is. Eerder werd desgevraagd wel gemeld dat "er geen aanleiding is om te denken dat de storing van buitenaf is veroorzaakt."