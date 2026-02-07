Volg Hart van Nederland
Landelijke storing bij meldkamers van hulpdiensten verholpen

Storing

Vandaag, 14:43

De storing die zaterdagmiddag optrad in een systeem van de hulpdiensten betrof het politienummer 0900-8844, bedoeld voor zaken die geen spoed hebben. Dat meldt een woordvoerder van de landelijke eenheid van de politie. Volgens hem zijn er geen noemenswaardige problemen ontstaan door de storing, die inmiddels weer zou zijn opgelost.

Anderhalf jaar geleden lagen meerdere diensten en bedrijven eruit door een grote storing bij Microsoft:

Grote, wereldwijde storing bij Microsoft legt bedrijven plat
4:59

Grote, wereldwijde storing bij Microsoft legt bedrijven plat

112 was bereikbaar

De Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond meldde eerder dat het meldkamersysteem van de landelijke hulpdiensten met een landelijke storing kampte, maar dat 112 nog wel bereikbaar was. Het politienummer voor niet-spoedzaken staat los van alarmnummer 112. "Maar wij hebben wel signalen gekregen bij de meldkamers dat ze last hadden van het vollopen van 112", zegt de woordvoerder. "We konden nog wel communiceren met onze eenheden en hen alarmeren, maar via een alternatief."

Door ANP

