Politie ziet in de nacht slingerende fietser, maar reden blijkt opmerkelijk

De politie in Rotterdam-IJsselmonde kwam in de nacht van woensdag op donderdag voor een opmerkelijke situatie te staan. Tijdens hun dienst troffen agenten een man aan die slingerend over straat fietste, zo meldt de politie op Facebook. In eerste instantie dachten de agenten dat de man onder invloed was, maar al snel bleek het verhaal anders in elkaar te zitten.

Volgens de politie was de man niet dronken, maar kon hij simpelweg nog niet goed fietsen. "Hij was zichzelf aan het leren fietsen, omdat hij binnenkort aan een nieuwe baan begint", schrijft de politie.

Handje helpen

De agenten besloten de man een handje te helpen. Hij kreeg ter plekke een gratis fietscursus, waarbij hij midden in de nacht kon oefenen op zijn tweewieler. "We hebben wat tips gegeven en een paar rondjes geoefend. Het ging elke keer beter", aldus de politie. "Oefening baart kunst… en soms begint die gewoon om 02.00 uur ’s nachts."