Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Politie ziet in de nacht slingerende fietser, maar reden blijkt opmerkelijk

Politie ziet in de nacht slingerende fietser, maar reden blijkt opmerkelijk

Social Media

Vandaag, 20:25 - Update: 3 uur geleden

Link gekopieerd

De politie in Rotterdam-IJsselmonde kwam in de nacht van woensdag op donderdag voor een opmerkelijke situatie te staan. Tijdens hun dienst troffen agenten een man aan die slingerend over straat fietste, zo meldt de politie op Facebook. In eerste instantie dachten de agenten dat de man onder invloed was, maar al snel bleek het verhaal anders in elkaar te zitten.

Volgens de politie was de man niet dronken, maar kon hij simpelweg nog niet goed fietsen. "Hij was zichzelf aan het leren fietsen, omdat hij binnenkort aan een nieuwe baan begint", schrijft de politie.

Kabinet wil helmplicht tot 18 jaar op alle elektrische fietsen, waaronder fatbikes, zoals te zien in deze video:

Kabinet wil helmplicht tot 18 jaar op alle elektrische fietsen, waaronder fatbikes
1:05

Kabinet wil helmplicht tot 18 jaar op alle elektrische fietsen, waaronder fatbikes

Handje helpen

De agenten besloten de man een handje te helpen. Hij kreeg ter plekke een gratis fietscursus, waarbij hij midden in de nacht kon oefenen op zijn tweewieler. "We hebben wat tips gegeven en een paar rondjes geoefend. Het ging elke keer beter", aldus de politie. "Oefening baart kunst… en soms begint die gewoon om 02.00 uur ’s nachts."

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Carnavalsvereniging is zich 'van geen kwaad bewust' na mestspel met kalf
Carnavalsvereniging is zich 'van geen kwaad bewust' na mestspel met kalf
AI-grap loopt uit de hand: politie meerdere keren uitgerukt
AI-grap loopt uit de hand: politie meerdere keren uitgerukt

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.