Carnavalsvereniging is zich 'van geen kwaad bewust' na mestspel met kalf

Dierenmishandeling

Vandaag, 12:33 - Update: 3 uur geleden

Link gekopieerd

Carnavalsvereniging De Huibuuke uit Overloon zegt tegen Omroep Brabant zich van geen kwaad bewust te zijn na de ophef over het spel 'Waar schijt het kalf'. Dierenwelzijnsorganisatie House of Animals deed woensdag aangifte wegens dierenmishandeling.

Tijdens carnaval werd een jong kalf op een veld met genummerde vakken gezet. Deelnemers konden inzetten op het vak waarin het dier zijn behoefte zou doen. Volgens House of Animals is daarbij het welzijn van het kalf in gevaar gebracht en zouden bepalingen uit de Wet dieren zijn overtreden.

'Geen onschuldige grap'

Voorzitter Henk Weerts van De Huibuuke laat weten dat de vereniging geschrokken is van de commotie. "Wij waren ons van geen kwaad bewust", zegt hij. Volgens Weerts was er geen sprake van dierenleed en is het kalf gewend aan mensen. Het dier is van een meisje uit Overloon, dat volgens hem ook aanwezig was.

House of Animals stelt dat het kalf is blootgesteld aan prikkels, publiek en stress en uit zijn vertrouwde omgeving is gehaald. Oprichter Karen Soeters noemde het spel eerder "geen onschuldige grap" en sprak van dierenmishandeling. De organisatie heeft woensdag aangifte gedaan bij de politie.

Door Redactie Hart van Nederland

