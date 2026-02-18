House of Animals doet aangifte om 'mestspel' met jong kalf tijdens carnaval

Een carnavalsactiviteit in het Brabantse Overloon zorgt voor grote ophef. Dierenwelzijnsorganisatie House of Animals heeft aangifte gedaan wegens dierenmishandeling. Aanleiding is het spel 'Waar schijt het kalf', waarbij een jong kalf werd ingezet als onderdeel van een gokspel.

Tijdens de activiteit werd het kalf, dat door de organisatie 'Hui Bull' werd genoemd, op een afgezet terrein gezet met genummerde vakken. Deelnemers konden inzetten op het vak waarin het dier zijn behoefte zou doen. In berichtgeving werd gesproken over ‘spanning delen, samen lachen en een unieke carnavalsactiviteit’. Volgens House of Animals ontbrak iedere aandacht voor het welzijn van het dier.

'Dit is geen grap, dit is dierenmishandeling'

Oprichter Karen Soeters is duidelijk. "Voor alle duidelijkheid: dit is geen onschuldige grap, dit is dierenmishandeling. We hebben hier te maken met een zeer jong kalf dat feitelijk bij zijn moeder en soortgenoten had moeten zijn. Kalfjes zijn uitgesproken groepsdieren. Het dier is uit zijn vertrouwde omgeving gehaald, blootgesteld aan prikkels, publiek en stress, en kon niet voldoen aan zijn natuurlijke gedrags- en bewegingsbehoeften. Er wordt niet gezorgd voor een comfortabele en veilige omgeving en al helemaal niet voor een positieve emotionele toestand."

Volgens de organisatie is op het bovenstaande beeldmateriaal te zien dat het dier stresssignalen vertoont. Ook werd het kalf gebruikt voor een doel waarvoor het aantoonbaar ongeschikt is, namelijk als ‘middel’ in een spelvorm waarbij zijn lichamelijke en emotionele welzijn ondergeschikt werden gemaakt aan menselijk vermaak. Op andere beelden is te zien dat een kind op het kalf rijdt.

Overtreding van de Wet dieren?

House of Animals stelt dat meerdere artikelen uit de Wet dieren en het Besluit houders van dieren zijn overtreden. Zo zou geen rekening zijn gehouden met de intrinsieke waarde van het dier (artikel 1.3 Wet dieren) en de algemene zorgplicht (artikel 1.4). Ook zou sprake zijn van het benadelen van het welzijn zonder redelijk doel, wat onder artikel 2.1 van de Wet dieren valt en geldt als misdrijf.

Daarnaast zou de bewegingsvrijheid van het kalf zodanig zijn beperkt dat dit onnodig lijden veroorzaakte, in strijd met artikel 1.6 van het Besluit houders van dieren. Ook zou het dier, gezien zijn leeftijd en toestand, ongeschikt zijn geweest voor deze activiteit.

House of Animals heeft inmiddels aangifte gedaan bij de politie. "Het is onbegrijpelijk dat niemand zich heeft afgevraagd hoe deze situatie voor het kalf moet zijn geweest. Dat is juist wat de wet van ons verlangt: nadenken over de gevolgen van ons handelen voor dieren."