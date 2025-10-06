Terug

AI-grap loopt uit de hand: politie meerdere keren uitgerukt

Vandaag, 14:31

De politie is de afgelopen tijd meerdere keren voor niets uitgerukt na meldingen van een inbreker in huis. In werkelijkheid ging het om een grap op TikTok, waarbij jongeren hun ouders laten schrikken met een door AI bewerkte foto van een onbekende persoon in de woonkamer. De bezorgde ouders bellen vervolgens 112, omdat ze denken dat er écht iemand in huis is.

Jongeren sturen hun ouders foto's van een onbekende, onverzorgde man die zich in hun huis lijkt te bevinden. Hij zit bij ze op de bank, krijgt wat te eten aangeboden en ligt soms zelfs bij ze in bed. Maar de man is met AI gemaakt en dus helemaal niet echt. De reacties van de ouders posten ze vervolgens op TikTok.

Een agent vertelt in een video op TikTok dat de zogeheten ‘AI-homeless prank’ soms voor verwarring zorgt. “Twee keer is zelfs de helikopter ingezet, omdat ouders dachten dat het echt was,” zegt hij. Hoewel de agent toegeeft dat de grap op zich leuk kan zijn, waarschuwt hij jongeren om het niet te ver te laten gaan.

Overval

In sommige gevallen werd bij de prank zelfs gezegd dat de man spullen had gestolen. Dat zorgde voor een nog grotere politie-inzet, inclusief helikopter. Hoe vaak de politie precies is uitgerukt voor deze nep-meldingen, is niet bekend.

De politie roept jongeren op om goed na te denken voordat ze dit soort grappen uithalen. “Zo'n prank is super grappig, maar zorg er wel voor dat het niet te ver uit de hand loopt,” waarschuwt de agent in de video.

