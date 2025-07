Kunnen we nog zonder Facebook? Francis niet: ‘Het betekent veel voor mij'

Jaren geleden was Facebook hét digitale dorpsplein waar je moest zijn. We vonden er liefdes, deelden foto’s, kregen verjaardagswensen en voerden verhitte discussies in de reacties. En nog steeds is het platform, ondanks dat het soms eerder verdeelt dan verbindt, onmiskenbaar aanwezig in ons dagelijks leven. Kunnen we eigenlijk nog wel zonder?

In Utrecht opent dinsdag op station Utrecht Centraal voor een week het allereerste Facebook Museum ter wereld. Het is een project van SETUP, die de impact van technologie op de maatschappij onderzoekt. Hoewel Facebook met 7 miljoen gebruikers nog steeds het populairste sociale mediaplatform is in Nederland wordt in het museum alvast vooruitgeblikt op een toekomst zonder Facebook.

Negativiteit vs. positiviteit

En wordt er ook stilgestaan bij nare ervaringen die mensen hebben gehad. Het is niet onbekend dat er veel negatieve reacties worden geplaatst op het platform, soms zelfs in overvloed. Francis Zwart uit Raamsdonksveer wil echter laten zien dat het ook anders kan. Ze beheert de Facebookpagina Lekkere makkelijke recepten, waar mensen recepten kunnen delen, en zorgt ervoor dat de pagina alom positief is.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

"We proberen die negativiteit in de hand te houden", zegt ze tegen Hart van Nederland. "Op bijvoorbeeld nieuwspagina's zie je dat mensen onder berichten gaan reageren met negativiteit. Dat probeer ik in mijn groep echt anders te doen. Ik wil het positief houden."

Als Facebook ooit gaat verdwijnen, zoals de initiatiefnemers van het museum zeggen, zou dat voor Francis een hap uit haar leven zijn. "Ik ben afgekeurd door zenuwpijn, maar met deze groep voel ik me nuttig. Ik kook dingen en probeer nieuwe recepten uit die ik weer kan delen met anderen. Leden wachten ook op nieuwe recepten. Ik zou het jammer vinden als dat ooit stopt, want het betekent veel voor mij."

'Alles is eindig'

Toch zal deze nachtmerrie voor Francis ooit gaan uitkomen en zal Facebook verdwijnen, zeggen ze bij SETUP. Onderzoeker Marissa Memelink legt aan Hart van Nederland uit waarom: "Alles is eindig. Er komt ook een nieuwe generatie sociale media aan. Facebook was onze eerste wereldwijde online community en de vraag is wat we wel en niet willen meenemen naar de volgende generatie." Het museum verzamelt en bewaart daarom alvast de belangrijkste herinneringen.