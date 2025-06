Dierenvoedselbank is plots 10.000 volgers kwijt: 'Ons hele netwerk is weg'

Grote paniek bij dierenvoedselbank Noord-Nederland. Ze zijn in één klap 10.000 volgers kwijt doordat hun Facebookpagina op zwart is gezet. Reden? Twijfels over de integriteit van de pagina. Ze lijken er ook niks meer aan te kunnen doen, terwijl de gevolgen groot zijn. Met de ban verdwenen ook alle 10.000 volgers, chatgroepen en donateurs. Via het kanaal worden vaak binnen mum van tijd honderden euro's bij elkaar verzameld voor gezinnen en hun huisdieren in nood.

Volgens accountbeheerder Penny Nienhuis begon de ellende toen ze op Facebook waarschuwde voor een vermoedelijke nep-crowdfunding. Ze reageerde onder een oproep die massaal door bots werd gedeeld. Kort daarna werd haar eigen account gemeld en verwijderd. "Ik ben al mijn contacten kwijt. Ik kan geen nieuw account aanmaken, want elk nieuw profiel wordt direct weer gerapporteerd", zegt ze tegen Hart van Nederland. "Het is gewoon enorm frustrerend, omdat ik zoveel connecties had op dat account."

Crowdfundingsacties

De dierenvoedselbank, actief in onder meer Leeuwarden, Heerenveen en Hoogeveen, hielp tot voor kort zo’n vijftig huishoudens en tweehonderd huisdieren. "Laatst was er bijvoorbeeld iemand die haar hondje moest laten inslapen, maar daar had ze geen geld voor. Ik heb toen in twee uur tijd via dat account met al mijn connecties 400 euro opgehaald, zodat het hondje ingeslapen kon worden en een uitvaart kon hebben", vertelt Nienhuis. Nu is dat onmogelijk. De alternatieve pagina heeft slechts 400 volgers. "We waren als organisatie dus echt afhankelijk van mijn account."

Ook klant Benita, die met een beperkt budget rondkomt, voelt de gevolgen. "Ik ben afhankelijk van de voedselbank en vind het verschrikkelijk dat het account weg is", zegt ze.

Facebook-bots

Volgens privacy-expert Arnold Roosendaal zijn bedrijven tegenwoordig sterk afhankelijk van sociale media zoals Facebook. "Het komt vaker voor dat een account permanent verbannen wordt en dat dat onherstelbaar is", zegt hij. Vooral het reageren op berichten die mogelijk door bots zijn geplaatst, kan grote gevolgen hebben. "Het is belangrijk om goed uit te kijken wanneer je een reactie plaatst onder een bericht waarvan je het vermoeden hebt dat het door bots gemaakt is, omdat die gemakkelijk jouw gegevens op Facebook opslaan en die kunnen terughalen wat er bijvoorbeeld voor kan zorgen dat je permanent verbannen kunt worden van het platform", legt hij uit aan Hart van Nederland.

Meta heeft vooralsnog niet gereageerd op vragen van Hart van Nederland.