Politie waarschuwt voor Instagram-oplichting via gehackte vrienden

De politie waarschuwt voor een nieuwe vorm van cybercriminaliteit op Instagram, waarbij oplichters misbruik maken van gehackte accounts van bekenden om gebruikers te misleiden en hun inloggegevens te stelen.

Via een gehackt Instagram-account van een bekende ontvangen slachtoffers een bericht waarin hen wordt gevraagd te stemmen om co-host te worden van een podcast. De link die zij daarvoor krijgen, leidt echter naar een valse inlogpagina. Wie daar zijn gegevens invoert, geeft criminelen directe toegang tot zijn account.

Volgens de politie lopen accounts zonder tweestapsverificatie een groter risico. Ze adviseert gebruikers daarom dringend om deze beveiligingsmaatregel in te schakelen en nooit inloggegevens in te vullen via links uit privéberichten.

Zo zien de oplichtingsberichten eruit:

Trend

Hoewel de politie nog geen aanwijzingen heeft dat deze oplichting op grote schaal plaatsvindt, roept ze gebruikers op om alert te blijven. "Niet iedereen maakt altijd melding van elk incident, dus het is mogelijk dat we slechts een gedeeltelijk beeld hebben van dit probleem", zegt een woordvoerder van de politie.

Ze benadrukt dat het belangrijk is om altijd melding te maken van verdachte activiteiten. "Elke melding nemen wij uiterst serieus," aldus de woordvoerder. "Dit soort online criminaliteit kent vele verschijningsvormen en ontwikkelt zich voortdurend. Daarom is het niet mogelijk om één standaard aanpak te hanteren." De politie en het Openbaar Ministerie (OM) werken samen met andere partners om cybercrime te bestrijden. Ook heeft de politie inmiddels digitale wijkagenten die zich specifiek richten op de bestrijding van cybercriminaliteit en de impact daarvan.