Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Dit is de slechtste slogan van 2025

Dit is de slechtste slogan van 2025

Social Media

Vandaag, 13:37

Link gekopieerd

De slechtste slogan van het jaar is weer gekozen. De twijfelachtige eer gaat naar boerderijwinkel Akkerhof uit het Limburgse Vaals, met de leus: 'Beter dan snuiven... onze pitloze DRUIVEN!' Die won nipt van 'Met de juiste sproeier wordt alles nat!' van R&R Beregeningsinstallaties. Het verschil? Slechts 32 stemmen.

Bij de winnende slogan stond ook nog de hashtag #verslavendlekker. Volgens de eigenaar van de boerderij klopt dat helemaal en is verslaafd zijn aan druiven beter dan aan drugs. Zo is de slogan ook ontstaan. Het spandoek met de tekst prijkt al jaren in het veld zodra het druivenseizoen begint.

Blauwe tegel

Andere kanshebbers waren: 'Soms zit het mee, soms zit het tegel' (D.D. Tegelwerken), 'OK BLOOMER, dit is het appartement waar je WEL dood gevonden wil worden.(BLOOMING Oosterhout), en 'Heb jij geen IT waar je mee bezig bent!?' (Gateskeeper ICT).

In totaal werden 11.764 stemmen uitgebracht. De winnaar ontvangt binnenkort een blauwe tegel.

Door Jamie van Velzen

Lees ook

Slechtste slogan van Nederland: dit zijn de genomineerden van 2025
Slechtste slogan van Nederland: dit zijn de genomineerden van 2025
Dit is de slechtste slogan van 2024
Dit is de slechtste slogan van 2024

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.