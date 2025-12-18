Dit is de slechtste slogan van 2025

De slechtste slogan van het jaar is weer gekozen. De twijfelachtige eer gaat naar boerderijwinkel Akkerhof uit het Limburgse Vaals, met de leus: 'Beter dan snuiven... onze pitloze DRUIVEN!' Die won nipt van 'Met de juiste sproeier wordt alles nat!' van R&R Beregeningsinstallaties. Het verschil? Slechts 32 stemmen.

Bij de winnende slogan stond ook nog de hashtag #verslavendlekker. Volgens de eigenaar van de boerderij klopt dat helemaal en is verslaafd zijn aan druiven beter dan aan drugs. Zo is de slogan ook ontstaan. Het spandoek met de tekst prijkt al jaren in het veld zodra het druivenseizoen begint.

Blauwe tegel

Andere kanshebbers waren: 'Soms zit het mee, soms zit het tegel' (D.D. Tegelwerken), 'OK BLOOMER, dit is het appartement waar je WEL dood gevonden wil worden.(BLOOMING Oosterhout), en 'Heb jij geen IT waar je mee bezig bent!?' (Gateskeeper ICT).

In totaal werden 11.764 stemmen uitgebracht. De winnaar ontvangt binnenkort een blauwe tegel.