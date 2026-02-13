Opvallend bord bij school wint titel grappigste taalfout

Een verkeerd zinnetje, een bordje met een dubbele betekenis of een pijnlijke spelfout: ook dit jaar konden mensen weer massaal stemmen op de opvallendste taalmissers. Het taalplatform Taalvoutjes zette de twintig populairste 'taalvouten' op een rij. De tekst 'Op school steek je niks op' kreeg uiteindelijk de meeste stemmen en is uitgeroepen tot grappigste taalfout van 2025.

Volgens het taalplatform was de winnende 'taalvout' de enige woordgrap van deze editie. "Blijkbaar waarderen onze fans een goede knipoog net zo veel als een echte uitglijder", aldus oprichtster Vellah Bogle. In de editie van 2022 werd ook een woordgrap tot winnaar gekozen, vertelt Bogle. Toen ging het om een bordje met de tekst 'Wilt u beuken? Vraag een medewerker voor advies en hulp' bij een tuincentrum.

Toch betekent dit volgens Bogle niet dat klassieke taalfouten uit beeld zijn verdwenen. Zo was de tweede plek deze editie voor een weerbericht van Nu.nl waarin stond dat 'zonnige periodes en wolkenvelden elkaar aftrekken'. Een briefje op een vloerlamp in een kringloopwinkel met daarop de tekst 'Hallo Geen Lamp' eindigde op plek drie.

Stemmen

Mensen konden stemmen op de twintig populairste 'taalvouten' van het afgelopen jaar. Het ging hierbij om de twintig taalmissers die op de Facebook- en Instagrampagina van het taalplatform de meeste interactie opleverden. Mensen konden maximaal op drie foto's stemmen. Er kwamen in totaal meer dan 6.000 stemmen binnen, ruim 2.300 mensen brachten hun stem uit.

Vorig jaar werd een vuilcontainer met daarop een bord met de handgeschreven tekst 'Geen afval ingooien, alleen bewoners' gekozen als grappigste 'taalvout' van 2024.