Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Opvallend bord bij school wint titel grappigste taalfout

Social Media

Vandaag, 08:02

Link gekopieerd

Een verkeerd zinnetje, een bordje met een dubbele betekenis of een pijnlijke spelfout: ook dit jaar konden mensen weer massaal stemmen op de opvallendste taalmissers. Het taalplatform Taalvoutjes zette de twintig populairste 'taalvouten' op een rij. De tekst 'Op school steek je niks op' kreeg uiteindelijk de meeste stemmen en is uitgeroepen tot grappigste taalfout van 2025.

Volgens het taalplatform was de winnende 'taalvout' de enige woordgrap van deze editie. "Blijkbaar waarderen onze fans een goede knipoog net zo veel als een echte uitglijder", aldus oprichtster Vellah Bogle. In de editie van 2022 werd ook een woordgrap tot winnaar gekozen, vertelt Bogle. Toen ging het om een bordje met de tekst 'Wilt u beuken? Vraag een medewerker voor advies en hulp' bij een tuincentrum.

Meld je aan voor het Hart van Nederland-panel

Wil jij meepraten over thema's zoals de toekomst van vuurwerk, lange wachtlijsten in de zorg of politieke besluiten? Meld je met deze blauwe knop aan voor het Hart van Nederland-panel en bepaal wat nieuws wordt!﻿

Meld je aan

Toch betekent dit volgens Bogle niet dat klassieke taalfouten uit beeld zijn verdwenen. Zo was de tweede plek deze editie voor een weerbericht van Nu.nl waarin stond dat 'zonnige periodes en wolkenvelden elkaar aftrekken'. Een briefje op een vloerlamp in een kringloopwinkel met daarop de tekst 'Hallo Geen Lamp' eindigde op plek drie.

Stemmen

Mensen konden stemmen op de twintig populairste 'taalvouten' van het afgelopen jaar. Het ging hierbij om de twintig taalmissers die op de Facebook- en Instagrampagina van het taalplatform de meeste interactie opleverden. Mensen konden maximaal op drie foto's stemmen. Er kwamen in totaal meer dan 6.000 stemmen binnen, ruim 2.300 mensen brachten hun stem uit.

Vorig jaar werd een vuilcontainer met daarop een bord met de handgeschreven tekst 'Geen afval ingooien, alleen bewoners' gekozen als grappigste 'taalvout' van 2024.

Door ANP

Lees ook

Slechtste slogan van Nederland: dit zijn de genomineerden van 2025
Slechtste slogan van Nederland: dit zijn de genomineerden van 2025
'Geen afval ingooien, alleen bewoners' is Taalvoutje van 2024
'Geen afval ingooien, alleen bewoners' is Taalvoutje van 2024
'Stoffelijk overschot hond' wint Taalvout van het jaar
'Stoffelijk overschot hond' wint Taalvout van het jaar
Dit is de slechtste slogan van 2025
Dit is de slechtste slogan van 2025

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.