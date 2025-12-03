Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Nieuwe EU-wet zet delen vakantiefoto's van kinderen onder druk

Social Media

Vandaag, 08:19

Link gekopieerd

Kan je straks problemen krijgen als je vakantiefoto's van je kind online verstuurt of deelt? Door een mogelijke, nieuwe Europese wet kunnen chatapps de mogelijkheid krijgen om berichten te scannen op beelden van kindermisbruik. Dat schrijft het AD woensdagochtend.

Een vakantiefoto van je zoon of dochter sturen in de familiegroep op WhatsApp lijkt heel onschuldig. Maar de berichtendienst kan daar anders over denken. Een foto of video van je kind op het strand zonder topje kan dan gezien worden als kinderporno.

"Onschuldig natuurlijk, want kleine meisjes dragen geen topjes", vertelt Liesbeth Holterman, directeur van Cyberveiligheid Nederland, aan de krant. "Toch dreigt dat straks in sommige EU-landen gedoe met de politie op te leveren, omdat het als kinderporno wordt gedetecteerd."

Slecht idee

De EU-lidstaten hebben afgelopen week afspraken gemaakt om het kindermisbruik aan te pakken. Hiermee kunnen aanbieders van appdiensten al berichten scannen op beelden van kindermisbruik. Momenteel is hiervoor al tijdelijk wetgeving, maar door het nieuwe akkoord kan dit permanent worden.

Privacyorganisatie Bits of Freedom vindt de wet ook een slecht idee. "Dit werk hoort bij de opsporingsdiensten te liggen, niet bij techplatforms", meldt beleidsadviseur Rejo Zenger in het AD. Volgens hem wordt hiermee online kindermisbruik niet opgelost. "Het doet niets aan preventie. De politie krijgt nu al meer meldingen binnen dan te handhaven is. Door het inzetten van deze techniek komen daar nog meer meldingen bij. Daar zullen talloze fouten tussen zitten, omdat het scannen met kunstmatige intelligentie wordt gedaan."

Niet verplicht

Chatdiensten zoals WhatsApp, Signal en Telegram worden niet verplicht om berichten te scannen. Volgens experts is dat wel enigszins positief. Toch zorgt het niet verplichten ook voor zorgen. "Vaak beginnen maatregelen als iets vrijwilligs, maar worden ze na enige tijd tóch verplicht", aldus Holterman.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Nederland wil EU-wet kinderpornocheck nog niet steunen vanwege privacy
Nederland wil EU-wet kinderpornocheck nog niet steunen vanwege privacy
Geen stiekeme algoritmes meer: zo verandert jouw social media straks
Geen stiekeme algoritmes meer: zo verandert jouw social media straks

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.