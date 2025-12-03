Nieuwe EU-wet zet delen vakantiefoto's van kinderen onder druk

Kan je straks problemen krijgen als je vakantiefoto's van je kind online verstuurt of deelt? Door een mogelijke, nieuwe Europese wet kunnen chatapps de mogelijkheid krijgen om berichten te scannen op beelden van kindermisbruik. Dat schrijft het AD woensdagochtend.

Een vakantiefoto van je zoon of dochter sturen in de familiegroep op WhatsApp lijkt heel onschuldig. Maar de berichtendienst kan daar anders over denken. Een foto of video van je kind op het strand zonder topje kan dan gezien worden als kinderporno.

"Onschuldig natuurlijk, want kleine meisjes dragen geen topjes", vertelt Liesbeth Holterman, directeur van Cyberveiligheid Nederland, aan de krant. "Toch dreigt dat straks in sommige EU-landen gedoe met de politie op te leveren, omdat het als kinderporno wordt gedetecteerd."

Slecht idee

De EU-lidstaten hebben afgelopen week afspraken gemaakt om het kindermisbruik aan te pakken. Hiermee kunnen aanbieders van appdiensten al berichten scannen op beelden van kindermisbruik. Momenteel is hiervoor al tijdelijk wetgeving, maar door het nieuwe akkoord kan dit permanent worden.

Privacyorganisatie Bits of Freedom vindt de wet ook een slecht idee. "Dit werk hoort bij de opsporingsdiensten te liggen, niet bij techplatforms", meldt beleidsadviseur Rejo Zenger in het AD. Volgens hem wordt hiermee online kindermisbruik niet opgelost. "Het doet niets aan preventie. De politie krijgt nu al meer meldingen binnen dan te handhaven is. Door het inzetten van deze techniek komen daar nog meer meldingen bij. Daar zullen talloze fouten tussen zitten, omdat het scannen met kunstmatige intelligentie wordt gedaan."

Niet verplicht

Chatdiensten zoals WhatsApp, Signal en Telegram worden niet verplicht om berichten te scannen. Volgens experts is dat wel enigszins positief. Toch zorgt het niet verplichten ook voor zorgen. "Vaak beginnen maatregelen als iets vrijwilligs, maar worden ze na enige tijd tóch verplicht", aldus Holterman.