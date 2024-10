Nederland wil EU-wet kinderpornocheck nog niet steunen vanwege privacy

Nederland is het nog steeds niet eens met de Europese plannen om kinderporno op berichtendiensten tegen te gaan. Zulke internetbedrijven zouden daarvoor het berichtenverkeer van hun gebruikers moeten gaan scannen, en dan gaat volgens critici, waaronder Nederland en andere EU-landen, de privacy op de helling. Steun voor de wet ontbreekt daardoor.

De Europese Unie zoekt al jaren naar een manier om kinderporno op versleutelde netwerken als WhatsApp, TikTok, Signal en Instagram te kunnen bestrijden. De voorstellen zijn inmiddels afgezwakt om de privacy te beschermen, maar voor veel landen is dat niet genoeg.

Privacy

Hongarije, dat de EU-landen dit halfjaar voorzit, hoopte tegenstanders over te halen door de netwerken niet langer op te dragen naar nieuwe kinderporno te zoeken, maar alleen naar bestaand materiaal. Dat was een belangrijke wens van Nederland en het kabinet is daar "erkentelijk" voor, schrijft justitieminister David van Weel aan de Tweede Kamer. Maar Nederland houdt "nog steeds zorgen".

Daarom kan ons land de nieuwe wet nog niet steunen, aldus Van Weel. Omdat ook grote landen als Duitsland en Polen nog niet om lijken, heeft het voorstel vermoedelijk nog niet de instemming van de benodigde ruime meerderheid van de EU-lidstaten. Als die er toch komt, moeten de EU-landen het ook nog eens worden met het Europees Parlement. Ook dat wil een aantal wijzigingen doorvoeren om de privacy beter te beschermen.

ANP