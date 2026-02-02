Werver MS Fonds scheldt vrouw uit die deur niet snel genoeg opent: 'Kutwijf'

Een werver die langs de deuren ging voor het Nationaal MS Fonds ligt onder vuur na een video die op Dumpert is geplaatst. Op de beelden is te horen hoe hij een bewoonster uitscheldt, vlak voordat zij de deur opent.

De video is afgelopen vrijdag gemaakt. De man staat zichtbaar geïrriteerd voor de deur omdat er niet snel genoeg wordt opengedaan. Terwijl hij een paar stappen wegloopt, mompelt hij: "Je had me wel gezien, vuile slet." Kort daarna zegt hij ook: "Kutwijf." Enkele tellen later gaat de deur open. Op dat moment slaat zijn houding om. De werver zet een vriendelijke toon op en begint met zijn verhaal over het MS Fonds, alsof er niets is gebeurd.

In december was er in Maastricht ophef over een deur-aan-deurverkoper. De bewoner van de flat raakte erbij zelfs ernstig gewond:

1:07 Politie onderzoekt mishandeling door deur-aan-deurverkoper in Maastricht

De bewoonster zag de beelden later terug via haar deurbelcamera en besloot de video online te zetten. Zij plaatste het fragment op Dumpert en schreef daarbij: "Deze man werd iets of wat ongeduldig omdat ik de deur niet snel genoeg open deed. 'Je zag me wel, vuile slet' en 'kutwijf' waren zijn aardige woorden."

Aangesproken op gedrag

Het Nationaal MS Fonds reageert afkeurend op de beelden. Een woordvoerder laat aan het AD weten dat dit taalgebruik niet past bij de organisatie. Tegelijk zegt het fonds dat de scheldwoorden niet tegen de bewoonster zelf zijn uitgesproken en dat het contact aan de deur volgens hen correct en vriendelijk is verlopen.

De werver werkt niet direct voor het Nationaal MS Fonds, maar via een extern wervingsbureau. Volgens het fonds is hij aangesproken op zijn gedrag en heeft hij excuses aangeboden. Het MS Fonds zegt met het bureau in gesprek te gaan en stelt duidelijke eisen aan het gedrag van mensen die namens de organisatie langs de deuren gaan.