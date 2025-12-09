Verkoper mishandelt bewoner seniorenflat, energiemaatschappij geschokt

Weer ophef over een deur-aan-deurverkoper. Dit keer bij een seniorenflat aan de Tamboerijnstraat in Maastricht, waar zaterdag iemand met een jas van energiemaatschappij Engie de boel zo op stelten zette dat er zelfs een handgemeen ontstond. Een bewoner van de flat raakte daarbij zo ernstig gewond dat ziekenhuisbehandeling nodig was.

Tegen Hart van Nederland zegt een woordvoerder van Engie dat ze enorm geschrokken zijn van het voorval. Het gaat om iemand die werkzaam was bij een tussenpartij, dus niet bij de energiemaatschappij zelf. Ook benadrukken ze dat hun eerste gedachten uitgaan naar het slachtoffer en diens familie. Met de tussenpartij waar de agressieve verkoper werkte, zijn inmiddels alle banden verbroken.

Meerdere meldingen

"We horen de laatste tijd sectorbreed meerdere negatieve berichten over zulke verkopers," stelt de woordvoerder. Daarom gaat het bedrijf volgens haar nog een stap verder: alle vormen van colportage, oftewel verkoop aan de deur, zijn stilgelegd. Na bemiddeling van de politie is inmiddels contact gelegd met de familie van het slachtoffer, die het gemaakte excuus van de energiemaatschappij op prijs stelt.

De politie meldt dat de verkoper is aangehouden op verdenking van mishandeling. Het gaat om een 31-jarige man uit de gemeente Sittard-Geleen. Naast het voorval in Maastricht zijn er ook meldingen over hem binnengekomen uit Heerlen, Kerkrade, Sittard en Beek. Deze meldingen betreffen zijn agressieve gedrag en het overtreden van regels rond deur-aan-deurverkoop, zoals het verbod om na 21.00 uur op werkdagen aan te bellen.

Eind vorige week kwam een verkoper van provider Delta groots in het nieuws, die op wel heel bijzondere wijze internetabonnementen probeerde te slijten. In video's die online de ronde doen, was te zien dat de man zich op gehaaste en chagrijnige wijze bediende van teksten als "wil jij overstappen of niet, broer" en "ik vraag je een normale vraag, wil je overstappen of niet". Delta gaf later aan geschrokken te zijn van de situatie en heeft excuses aangeboden voor de situatie.

'Kan toch niet?'

Bewoners van de flat zijn geschokt door het voorval. Bij een van de bewoonsters had de man ook aangebeld, zij vertrouwde het voor geen meter: "Ik dacht, hier klopt iets niet. Die man kwam een beetje agressief over." Ze besluit hem af te wimpelen en na die confrontatie een buurvrouw te waarschuwen dat de verkoper onderweg is.

Dat iemand in het gebouw gewond is geraakt, raakt haar diep. "Het is toch verschrikkelijk. Er wonen hier allemaal oude mensen. Dat kan toch niet? Je moet toch iemand kunnen vertrouwen?" Hoe de man precies binnen gekomen weet de vrouw niet. "Het kan zijn dat hij achter een bewoner aangelopen is."

Dat gegeven maakt ook een andere bewoonster van de flat angstig. "Het is niet fijn, ik voel me niet veilig. Ik woon alleen en doe voor helemaal niemand meer de deur open." Ze weet zich nog eerdere voorvallen ter herinneren met andere verkopers (van andere bedrijven) die ook op brutale wijze producten probeerden te verkopen. "Toen heb ik ook niet opengedaan."