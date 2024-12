Kevin en Daniël trekken aandacht met extreem verlichte kerstauto's: 'Boete pakken we wel'

Je auto’s omtoveren tot rijdende kerstbomen? Kevin en Daniël deden het. De twee zijn dol op de feestdagen en genieten ervan om met hun feestelijk verlichte auto’s overal vrolijke gezichten te zien. Maar de vraag blijft: mag je met duizenden knipperende kerstlampjes op je auto eigenlijk wel over de snelweg rijden?

Wat begon als een ludiek idee, groeide uit tot een actie die veel aandacht kreeg. Kevin en Daniëls auto’s, versierd met duizenden kerstlampjes en kleurrijke snoeren, trekken overal waar ze komen enthousiaste reacties. "We zijn gek op de feestdagen," zeggen de mannen. "Het allerleukste is dat we mensen ontzettend blij maken. Wij krijgen alleen maar positieve reacties."

TikTok-trend

De jongens kochten speciale lampjes die geen krassen achterlaten en installeerden deze zorgvuldig op hun auto’s. Op sociale media circuleren al langere tijd video’s van deze rijdende kunstwerken, die veel bewondering oproepen. De versierde auto’s zijn inmiddels een echte TikTok-trend geworden.

De feestvreugde bleef ook niet onopgemerkt bij de politie. Tijdens een rit werden Kevin en Daniël staande gehouden. Hoewel de agenten de creatieve actie konden waarderen, wezen ze op de risico’s van zoveel verlichting.

Waarschuwing

Kevin en Daniël kwamen er vanaf met een waarschuwing. Toch blijven ze vastberaden. "We houden de kerstlampjes op onze auto’s tot en met Kerst. En die boete, die pakken we dan wel. We willen gewoon blijven rijden en mensen blij maken," aldus de jongens.