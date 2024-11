Geen kerstdecoratie, 'pure betutteling': flatbewoners mogen niks ophangen vanwege veiligheid

Flatbewoners van Heemskerk tot Eindhoven zijn woedend: door nieuwe brandveiligheidsregels moeten kerstdecoraties van deuren en galerijen verdwijnen. Volgens de brandweer zorgen de maatregelen voor veiligere vluchtroutes, maar bewoners vrezen voor grijze en ongezellige flats tijdens de feestdagen. Hoe de flats er nu uitzien, zie je in de video hierboven.

Sinds 1 juli gelden strengere brandveiligheidsregels in flats. Alles wat brandgevaarlijk is of vluchtroutes kan blokkeren, moet worden verwijderd. Dit betekent geen kerstkransen aan deuren en geen versieringen op galerijen. Hoewel de regels bedoeld zijn om minimaal 85 centimeter vrije doorgang te garanderen, zorgt dit voor veel onvrede onder bewoners.

Pure betutteling

Jean-Paul Close uit Eindhoven begrijpt er niets van. "Al ruim 10 jaar verzorgen wij de kerstversiering in de hal van ons flatgebouw. Het is een feestelijke bron van gezelligheid en sociale verbinding. Dit jaar plotseling een verbod, tot groot ongenoegen van ons en de buren." Richard Hereijgers noemt het "pure betutteling".

Verschillende mensen uit het hele land beklagen zich bij Hart van Nederland over hoe de nieuwe regels hun vrijheid om hun woning op te vrolijken beperkt. In Heemskerk leidt dit ook tot grote onvrede, en uiten bewoners hun woede over de ‘grijze, sfeerloze’ muren van hun flat.

Alternatieve decoraties

Woningcorporaties erkennen dat de nieuwe regels een vervelende boodschap zijn. Aedes, de overkoepelende organisatie van woningcorporaties, laat weten dat zij corporaties adviseren om met bewoners naar alternatieven te zoeken. "Er wordt vaak gekeken of je iets in de vervangende sfeer kan doen wat wel aan de regels voldoet", aldus een woordvoerder. Denk daarbij bijvoorbeeld aan muurschilderingen, posters of behang, die vluchtroutes niet belemmeren.