'Kerstauto's' enorme hit op TikTok, maar politie waarschuwt voor verbod

Steeds vaker zie je ze op de weg: auto's die helemaal zijn aangekleed met kerstverlichting en andere feestelijke decoraties. Vooral op TikTok zijn de filmpjes van dit soort auto's een ware hit. Zo is een versierde auto van een man uit Winterswijk inmiddels duizenden keren bekeken en geliket.

Maar terwijl sommige mensen genieten van de vrolijke sfeer, is niet iedereen blij met de opvallende kerstcreaties. De politie waarschuwt dat kerstverlichting op auto's niet alleen verboden is, maar ook voor gevaarlijke situaties kan zorgen. Ze kunnen andere weggebruikers verblinden of afleiden, wat het risico op ongelukken verhoogt.

Op Walcheren werd een automobilist staande gehouden omdat zijn auto volledig was versierd met kerstverlichting. Hoewel agenten de auto helemaal in de sfeer van deze tijd vonden passen, moest de bestuurder zijn versiering direct verwijderen. De man kwam er met een waarschuwing vanaf.

Wat zegt de wet?

Volgens de wet mag verlichting aan een voertuig niet afwijken van de wettelijke standaard. Kerstdecoraties zoals lichtjes en slingers vallen daarbuiten en worden beschouwd als een aanpassing die niet is toegestaan. De politie roept automobilisten dan ook op om veilig de weg op te gaan en dergelijke versieringen achterwege te laten.