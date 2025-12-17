Amsterdams corps schorst leden na seksistisch gedicht: 'Je neukt als een zeester'

Het Amsterdams Studenten Corps (A.S.C./A.V.S.V.) ligt opnieuw onder vuur. Dit keer gaat het om een sinterklaasgedicht dat in meerdere appgroepen van disputen rondgaat. In het gedicht worden vrouwelijke leden met naam genoemd en op grove, seksistische wijze bespot. Dat schrijft het Algemeen Dagblad. De verantwoordelijke leden zijn daarvoor geschorst, laat rector Quirine Postma van ASC/AVSV woensdagavond weten.

De teksten bevatten verwijzingen naar seksuele handelingen en lichaamsdelen. Zo wordt een van de genoemde vrouwen beschreven dat ze 'squirt als een waterpistool' en over een ander dat ze 'neukt als een zeester'.

'Benen spreiden'

Ook krijgt een vrouwelijk lid van de vereniging te horen dat 'niemand zijn pik omhoog krijgt als-ie denkt aan jou'. Volgens het AD eindigt het dispuut de veelbesproken rijm met de volgende tekst: 'Alle gekkigheid op een stokkie, we vinden jullie allemaal hartstikke leuke meiden, zolang jullie voor ons dispuutje je benen spreiden.'

'Overdreven humor'

De besturen van de betrokken disputen erkennen dat het gedicht bedoeld was als 'overdreven humor' in een 'gezellige sfeer'. Toch laten de disputen in een schriftelijke verklaring weten de zaak serieus te nemen. "Het is schadelijk voor de betrokken dames: in het gedicht worden namen genoemd en staat informatie die volledig verzonnen en buiten proportie overdreven is, gebaseerd op seksistische humor die buiten de context verkeerd kan worden opgevat."

A.S.C./A.V.S.V. kwam eerder in opspraak nadat mannelijke leden vrouwen "hoeren" en "sperma-emmers" noemden:

1:42 Onderzoek naar vrouwonvriendelijke uitlatingen studentencorps: vrouwen omschreven als 'sperma-emmers'

De Senaat van de vereniging, waar kroonprinses Amalia vorig jaar ook lid van werd, laat in een reactie weten dat zij 'de situatie onomwonden veroordelen en het ook betreuren dat dit zich nog op onze vereniging voordoet', aldus een bestuurslid van de vereniging.

Coachingstraject

Rector Postma beschrijft de rijmen als "respectloos, gewelddadig en seksistisch". De schorsing van de verantwoordelijke leden wordt pas opgeheven nadat de leden een coachingstraject hebben gevolgd bij een "externe expert", aldus Postma. "Tijdens dit traject zal uitgebreid worden stilgestaan bij de gevolgen van grensoverschrijdend gedrag voor slachtoffers."