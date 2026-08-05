'Politie wil rapvideo offline na misbruik politie-uniform'

De politie wil dat een video van het YouTube-kanaal 101Barz van BNNVARA offline wordt gehaald vanwege het gebruik van een politie-uniform in combinatie met het verheerlijken van geweld. Dat meldt De Telegraaf woensdag. Na een tip van een burger probeert de politie de beelden verwijderd te krijgen.

In de video wordt onder meer gerapt: "schop je schedel tot die splijt" en "pak een mes, steek hem recht in je schedel, gek". Ook is een artiest te zien in een politie-uniform met een bivakmuts. De video staat al ongeveer 5 jaar online en is miljoenen keren bekeken. "Dit kan echt niet, ondanks dat het nu bijna 5 jaar later is", zegt een politiewoordvoerder tegen de krant.

De politie gaf destijds toestemming voor het uniform, omdat het gebruikt zou worden om beroepsmogelijkheden voor kansarme jongeren in beeld te brengen, bevestigt de politie aan De Telegraaf. Maar het is uiteindelijk niet voor dat doeleinde gebruikt.

BNNVARA laat aan de krant weten dat "artistieke vrijheid een belangrijk uitgangspunt" is voor 101Barz, maar ook dat de redactie zich bewust is van haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. De omroep zegt nog geen verzoek van de politie te hebben ontvangen om de video te verwijderen.

Kijkwijzer-classificatie

Ook Stichting Kijkwijzer heeft volgens De Telegraaf ingegrepen. De organisatie heeft BNNVARA gevraagd de video's anders te classificeren, zodat deze niet langer geschikt zijn voor alle leeftijden. Inmiddels krijgen nieuwe video's op het kanaal een afzonderlijke Kijkwijzer-classificatie en zijn veel sessies voorzien van een advies voor kijkers van 16 jaar en ouder.

Beeld: YouTube / 101Barz