Hart van Nederland genomineerd voor Website van het Jaar

Leuk nieuws: onze eigen website, hartvannederland.nl, is genomineerd voor Website van het Jaar. Met 11 andere genomineerden is Hart van Nederland te vinden in de categorie Nieuws. Stem jij ook? Dat kan hier.

De verkiezingen worden sinds 2017 in samenwerking van Emerce en Multiscope georganiseerd. Jaarlijks worden er maximaal 12 websites en apps genomineerd. In de categorie Nieuws zijn ook Omroep West, Shownieuws, RTL Nieuws, NU.nl, AD.nl, De Telegraaf, Metro, Trouw, indebuurt, GeenStijl en NOS te vinden.

Vorige winnaars waren merken als Radar, Buienradar, PSV en Simpel. De verkiezing is het grootste marktonderzoek van Nederland. Jaarlijks doen er zo’n half miljoen Nederlanders mee aan het onderzoek.

Niet alleen kun je op ons stemmen, maar je kunt ook suggesties achterlaten voor onze website.