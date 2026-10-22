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Veel websites weer online na beveiligingslek, maar nog niet allemaal

Tech-nieuws

Vandaag, 06:39

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Steeds meer Nederlandse websites zijn weer bereikbaar nadat ze woensdag uit voorzorg offline werden gehaald vanwege een beveiligingslek in programmeertaal PHP. Onder meer Meld Misdaad Anoniem, het RIVM en websites van gemeenten, provincies en waterschappen zijn weer online. De website van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is nog altijd niet bereikbaar.

Ook de dienst waarmee ruim honderd gemeenten, provincies en waterschappen officiële berichten publiceren, werkt weer. Volgens een woordvoerder van NotuBiz zijn alle systemen na grondig testen weer online. Er is geen misbruik van de websites ontdekt.

Nog niet alles opgelost

Hostingbedrijf Yourhosting werkt nog aan de beveiligingsupdates en zet systemen "stap voor stap" weer aan. Het bedrijf vraagt klanten om "geduld en begrip". Bij hostingbedrijf MijnDomein zijn de diensten inmiddels weer beschikbaar. Ook enkele websites van de rechtspraak zijn weer online.

Door ANP

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