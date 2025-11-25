Brabantse studenten bouwen elektrische auto die je zélf kunt repareren

Studenten van de Technische Universiteit Eindhoven, hogeschool Fontys en ROC Summa hebben een nieuwe elektrische auto ontwikkeld. Volgens de ontwerpers zijn de onderdelen daarvan gemakkelijk te vervangen, waardoor de auto goedkoper en eenvoudiger te onderhouden zou moeten zijn.

Het prototype van de wagen, de ARIA, wordt dinsdag onthuld in het Evoluon. De auto kan rijden, maar het is nog niet bekend wanneer hij in productie gaat.

Zelf onderhoud doen

Modulair, noemen de makers de auto. "Met duidelijke handleidingen, gestandaardiseerde onderdelen, een ingebouwde gereedschapskist en een app die je auto uitleest, kun je zelf onderhoud doen", stellen ze.

De auto heeft zes kleine accu’s in plaats van één grote, zodat ze met de hand kunnen worden verwijderd en geplaatst. Ook over de buitenkant is nagedacht: bij een kras of deuk is het paneel eenvoudig los te klikken en te vervangen.

Bron: Sarp Gürel | TU/e

Met het ontwerp van de auto willen de Brabantse studenten voorkomen dat een voertuig dat nog in goede staat is, wordt afgedankt vanwege een paar defecte onderdelen. Ze hopen de auto-industrie te inspireren en Europese beleidsmakers uit te dagen om de wetgeving die vorig jaar werd aangenomen, waarbij consumenten het recht krijgen om producten sneller, goedkoper en makkelijker te repareren, ook te laten gelden voor elektrische auto's.

Eindhovense studenten bouwden eerder al een auto die op zonne-energie reed. Dat voertuig kwam voort uit de wedstrijden voor zonneauto’s in Australië, waaraan de TU meedeed. Het bedrijf Lightyear, dat hieruit ontstond, stopte begin 2023 met de productie van zijn eerste zonneauto en ging kort daarna failliet. Lightyear maakte een doorstart en richt zich tegenwoordig op het maken van zonnepanelen voor op elektrische voertuigen.