Elektrische auto vat vlam na crash bij tankstation A1, bestuurder aangehouden

Bij tankstation Honswijck langs de A1 in Muiden is zondagochtend een elektrische auto in brand gevlogen na een botsing met een geparkeerde auto. De 33-jarige bestuurder is aangehouden voor rijden onder invloed van drank en drugs, aldus De Gooi- en Eemlander.

Rond 07.00 uur reed de elektrische auto met volle snelheid het tankstation binnen en botste tegen een geparkeerde auto, meldt een politiewoordvoerster. Kort daarna vatte het voertuig vlam onder de overkapping. De bestuurder van de geparkeerde auto was net uitgestapt en bleef ongedeerd.

Alcohol en drugs

Hulpdiensten waren snel ter plaatse. Medewerkers van het tankstation drukten direct de noodknop in. Twee personen zijn door ambulancepersoneel nagekeken, maar hoefden niet naar het ziekenhuis.

De bestuurder van de elektrische auto, een 33-jarige man uit Almere, werd aangehouden. Hij testte positief op zowel alcohol als verdovende middelen.