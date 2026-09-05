Militairen gevolgd van kazerne tot aan huis via lek in app Polarsteps

Tientallen militairen uit binnen- en buitenland zijn nauwkeurig te volgen via de populaire reisapp Polarsteps. Follow the Money (FTM) kon militairen identificeren en achterhalen waar zij woonden, werkten en wanneer ze op militaire bases en missies waren. Defensie zet de app nu op een zwarte lijst.

Volgens FTM was het zelfs mogelijk om een militair transport bloot te leggen. Ook militairen die op Polarsteps niet hun eigen naam gebruikten, konden aan de hand van gelekte gegevens uit de app worden geïdentificeerd.

Vrijdag meldde FTM al dat via de achterkant van Polarsteps honderdduizenden gebruikers bijna in real time konden worden gevolgd. Onder die gebruikers bleken ook tientallen militairen te zitten.

Tot aan huis te volgen

Van veel militairen kon FTM eenvoudig het adres achterhalen. Ook kon worden gezien waar en wanneer zij werkten. Zo waren hun bewegingen te volgen naar militaire bases en missies in binnen- en buitenland en vervolgens weer naar huis.