iPhone Duo kost ruim 2.300 euro: hebben we dat over voor een nieuwe smartphone?

Apple heeft woensdag de iPhone Duo onthuld. Het is de eerste vouwbare smartphone van de techreus uit Cupertino. Er hangt wel een stevig prijskaartje aan: het basismodel kost in Nederland ruim 2.300 euro. Kies je voor een uitvoering met meer opslag, dan kan de prijs oplopen tot bijna 4.000 euro. Hebben we zoveel geld over voor een nieuwe smartphone?

"Ik ben zelf wel een Apple-gebruiker, maar dat gaat me net iets te ver. Dat is gewoon een compleet maandsalaris waar we het over hebben", zegt een man tegen Hart van Nederland. "1.200 euro vind ik het maximum. Dat vind ik eigenlijk al veel te veel, maar als iPhone-gebruiker kom je al gauw op die prijs uit."

Een andere man geeft aan geen Apple te gebruiken, maar ook hij zou niet zó veel geld neertellen voor een nieuwe telefoon. "Maximaal 1.100 euro", zegt hij. "Voor die prijs kun je een hele goede telefoon kopen waar je jarenlang mee kunt doen." Een vrouw zegt prima tevreden te zijn met haar huidige iPhone. "Ik hoef niet ieder jaar een nieuwe", zegt ze. Als ze dan toch een keer een nieuwe gaat kopen, zou ze daar in ieder geval geen 2.300 euro voor neertellen. "800 euro? Maar dat hangt ook af van het model."

Ook een andere vrouw heeft geen astronomisch bedrag over voor een nieuw toestel. "Dat heb ik er gewoon niet voor over. Ik koop gewoon tweedehands en dan vind ik het prima, zolang 'ie het doet."

Prijs zorgt ook online voor verbazing

Ook op X, voorheen Twitter, zorgt het prijskaartje voor flink wat reacties. Zelfs zelfverklaarde Apple-fans moeten even slikken:

Toch klinkt er online ook enthousiasme over de nieuwe telefoon:

Ook andere iPhone-modellen worden duurder

Wie toch een nieuwe iPhone wil, maar geen interesse heeft in de iPhone Duo, mag ook dieper in de buidel tasten. De prijzen van andere iPhone-modellen zijn namelijk stilletjes verhoogd met zo'n 100 tot 150 euro.

De prijsverhoging geldt niet alleen voor de iPhone 18 Pro en Pro Max, maar ook voor oudere modellen, waaronder de iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 17, iPhone 17e en iPhone Air.

De reden voor de prijsverhoging is niet bekend, maar vermoedelijk heeft die te maken met de sterk gestegen prijzen van geheugenchips. Die zijn schaars geworden door de grote vraag naar geheugenchips voor kunstmatige intelligentie.