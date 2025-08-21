Let op: Nieuwe Apple-update werkt niet meer op deze iPhones

Volgende maand komt Apple met een grote update. iOS 26 krijgt een volledig nieuw design en een reeks nieuwe functies. Maar helaas kan niet iedere iPhone-gebruiker daarvan profiteren.

Naast het vernieuwde, glasachtige design en diverse nieuwe mogelijkheden, voert Apple ook verbeteringen door op het beginscherm en in het bedieningspaneel. Naar verwachting kun je de nieuwe iOS halverwege september installeren. Maar niet alle iPhones ondersteunen deze softwareversie.

Oudere modellen

Het gaat vooral om oudere modellen. Volgens de site iPhoned worden de iPhone XS, iPhone XS Max en iPhone XR uit 2018 niet meer ondersteund. Heb je een van deze toestellen? Geen zorgen. Ze krijgen dan wel geen nieuwe functies meer, maar Apple blijft ze wel voorzien van beveiligingsupdates. Zo blijft je toestel toch veilig in gebruik.

Apple staat erom bekend oudere modellen toch nog lang te ondersteunen op veiligheidsvlak. Zo bracht het bedrijf dit jaar nog een update uit voor iOS 15, speciaal voor de iPhone 6 uit 2014. Dat geeft hoop dat ook de iPhone XR en XS-gebruikers voorlopig nog veilig zijn, mits zij de updates blijven installeren.

Update wel voor iPhone 11 of hoger

Voor iedereen met een iPhone 11 of nieuwer is er goed nieuws: iOS 26 verschijnt al binnen enkele weken. Daarmee krijgen deze toestellen toegang tot de nieuwe interface en alle extra functies die Apple heeft klaargezet.