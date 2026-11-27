Grand Theft Auto VI blijft maar records breken. Nadat de videogame op de eerste dag van release al bijna 4 miljard dollar had opgehaald, bestormt het nu ook de internationale muziekhitlijsten. De soundtrack van het spel komt in Nederland binnen op de tweede plek in de Album Top 100, en sommige artiesten beleven ook een flinke muzikale opleving door het spel.

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Op Grand Theft Auto VI: The album staan nummers van artiesten als Justice, Dua Lipa, Travis Scott, Cardi B, Burna Boy en oudgedienden als Michael McDonald en Keith Richards. Dat een videogame op dag van release - in dit geval 19 november - gelijk al bijna 4 miljard dollar weet om te zetten is ongekend. Het is daarmee met afstand de grootste (entertainment)release ooit. Ook komt het bijna nooit voor dat de soundtrack van een game zo hoog in de hitlijsten binnenkomt.

Qua Nederlandse verkopen moet GTA alleen rapper Kevin voor zich dulden, die met De Gier de eerste plek in beslag neemt. Wel is het uiterst populaire popduo Suzan & Freek met hun album Pijnstiller naar de derde plaats verdrongen, blijkt uit cijfers van samensteller GfK.

Het is een fenomeen

Het alsmaar voortdurende succes van de Rockstar-game mag inmiddels misschien geen nieuws meer heten, gamedeskundige Martin Verschoor van ID.nl vindt het wel bijzonder dat het album nu dus ook zo goed scoort: "GTA is allang niet meer alleen een videogame. Dat de grootste artiesten van dit moment nieuwe tracks releasen in een videogame en de soundtrack vervolgens wereldwijd bovenaan de hitlijsten staat, is ongekend. Het zegt alles over wat voor cultureel fenomeen GTA is, en hoe groot de invloed van deze game is op de moderne popcultuur."

Gamers wereldwijd namen zelfs vrij om het spel te spelen. Zo ook in Nederland:

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Ook is er nog een andere artiest heel blij met het videospel: Carly Rae Jepsen. De Canadese zangeres, bekend van de wereldhit Call Me Maybe, ziet een nummer van haar album Emotion uit 2015 ineens omhoogschieten in de hitlijsten. Het gaat om Run Away With Me, dat in het spel in een belangrijke verhaalmissie verwerkt is. Jepsen, zelf geen gamer, heeft in een interview bij The Hollywood Reporter gekscherend gezegd dat ze door GTA misschien nog wel aan het spelen zal slaan.

Run Away With Me heeft op YouTube inmiddels 58 miljoen streams. Ook zijn er op dat platform een hoop recente en enthousiaste commentaren te vinden die over de relatie tussen het nummer en de videogame gaan.