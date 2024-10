Stroomstoring Groningen voorbij, ook treinverkeer hervat

De stroomstoring in Groningen die sinds 10.00 uur vanochtend onder meer zorgde voor een verstoring van de treindienst, is weer opgelost. Volgens Enexis heeft de storing ongeveer een uur geduurd. Zo'n 21.755 klanten zaten zonder stroom.

Volgens Enexis is de storing ontstaan in het hoogspanningsnet van TenneT. Die netbeheerder meldt dat de stroom is uitgevallen tijdens werkzaamheden bij het hoogspanningsstation Weiwerd, in de buurt van Delfzijl.

In totaal werden 1605 postcodes getroffen door de stroomuitval. Enexis deelde eerder een kaart waarop te zien is dat onder meer Loppersum, Delfzijl en Siddeburen worden getroffen door de stroomstoring.

Hart van Nederland/ANP