Pakketjes PostNL niet te volgen door storing, klachten stromen binnen

Mensen die een pakketje verwachten van PostNL, kunnen momenteel niet zien waar die is. Een woordvoerster van PostNL meldt dat er een storing is, waardoor de track-and-tracecode het niet doet.

In de app van PostNL laat het bezorgbedrijf weten dat pakketten nu niet gevolgd kunnen worden door de storing. Wat er precies aan de hand is en hoe groot de storing is, weet een woordvoerster niet.

Via de website allestoringen.nl zijn meer dan duizend meldingen binnengekomen sinds ongeveer 10.00 uur.

André Meure is pakketbezorger bij PostNL. Hij vertelt over een incident met een oudere dame dat hij heeft meegemaakt toen hij aan het werk was:

2:17 Pakketbezorger bezorgt niet alleen, maar let ook op ouderen

ANP