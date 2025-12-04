Van verkiezingen tot K3: dit is wat Nederlanders googelden in 2025

Google heeft de meest populaire zoekopdrachten van 2025 gepresenteerd, waarbij politiek, sport en popcultuur de boventoon voerden. De Stemwijzer was het meest gezochte onderwerp, gevolgd door zoekopdrachten over de Tweede Kamerverkiezingen. Politici als Rob Jetten en Lidewij de Vos stonden bovenaan, terwijl ook het EK Vrouwen en de reünie van K3 veel zoekinteresse wekten.

Dat Nederlanders interesse toonden in de verkiezingen blijkt uit zoekvragen zoals “Tot hoe laat kun je stemmen?” en “wat is hypotheekrenteaftrek?”. Ook werd de NAVO-top in Den Haag veel gezocht, wat wijst op een groeiende interesse in internationale politiek. Daarnaast speelde het politieke debat over thema’s zoals de val van het kabinet een belangrijke rol in de zoekopdrachten van dit jaar.

Google heeft veel data, waardoor een datalek altijd mogelijk is. Benieuwd wat je dan moet doen? Dat leggen we voor je uit in deze video:

Van EK Vrouwenvoetbal tot K3 en Borsato

Op sportgebied trokken het EK Vrouwenvoetbal, Wimbledon en de Tour de France de meeste zoekopdrachten, terwijl ook evenementen zoals de Super Bowl en de US Open populair waren. Naast sport was er veel belangstelling voor de reünie van K3 en muziekiconen zoals Kendrick Lamar en Suzan & Freek, nadat bekend werd dat Freek ongeneeslijk ziek is. Ook de aanklacht tegen Marco Borsato werd veel opgezocht. Een opvallend moment in de entertainmentsector was de zoektocht naar de overleden Sinterklaasjournaal-presentatrice Dieuwertje Blok.

Opvallende vragen

Verder waren er in 2025 veel vragen over cultuur en tradities, zoals “Wat is Pinksteren?” en “Waarom heet het Goede Vrijdag?”. Opvallend was ook de groeiende nieuwsgierigheid naar termen als 'sigma' en '67', die populair zijn onder jongeren. Daarnaast wilden mensen via Google weten waarom een kettingzaag is uitgevonden. Het antwoord: om vrouwen te helpen bij moeilijke bevallingen.

Uit het onderzoek blijkt dat Nederlanders steeds vaker de zoekmachine raadplegen voor antwoorden op zowel maatschappelijke als persoonlijke vragen.