Google komt met oplossing voor onbruikbare Chromecast

Google is begonnen met het uitrollen van een oplossing van de problemen met de Chromecast van de tweede generatie en de Chromecast Audio. De update wordt de komende dagen voltooid.

Sinds vorig weekend melden gebruikers wereldwijd problemen met deze Chromecasts. De apparaten werken niet meer door een verlopen certificaat en worden niet meer herkend door de cast-functie. Google laat weten dat de oplossing voor de foutmelding de komende dagen wordt voltooid met een update. Je Chromecast moet verbonden zijn om de update te ontvangen.

Problemen bij reset

Google waarschuwt gebruikers om de Chromecast na de foutmelding niet te resetten naar de fabrieksinstellingen. Wie dit wel heeft gedaan, kan mogelijk nog steeds problemen ondervinden met de apparaten. Het techbedrijf is druk bezig met een oplossing voor deze opstartproblemen. Wanneer die oplossing komt, is nog niet bekend.

Op Reddit worden verschillende manier gemeld om ook dit resetprobleem op te lossen. Bij sommige gebruikers die hun Chromecast hebben gereset, helpt het om de datum van hun gekoppelde telefoon te veranderen in 8 maart of eerder. Vervolgens kan je je Chromecast-installatie in de Google Home-app doen, het apparaat via wifi verbinden en wachten tot de update.