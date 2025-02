Met deze emoji kun je anderen waarschuwen voor misleidende reclames

Jongeren kunnen elkaar online waarschuwen voor misleidende advertenties door een emoji in de comments te plaatsen. De Stichting Reclame Code (SRC) roept hen daartoe op in een nieuwe campagne. De emoji dient als waarschuwingssignaal voor twijfelachtige reclame.

Het gaat om de kogelvis-emoji. Een kogelvis blaast zich op bij gevaar. "Met de kogelvis-emoji willen we jongeren een simpel instrument geven om dat kenbaar te maken", zegt Otto van der Harst, directeur van de SRC.

Nep-reclames

Volgens de SRC zijn advertenties waarin bijvoorbeeld snel rijk worden wordt beloofd misleidend. Ook reclame met valse gezondheidsclaims of het ongeoorloofd gebruik van bekende Nederlanders valt hieronder. "Iedereen moet kunnen vertrouwen op eerlijke en duidelijk herkenbare reclame, van zowel merken als influencers", aldus Van der Harst.

Toch ligt misleiding online nog altijd op de loer, ondanks dat veel influencers zich aan de regels houden. "Die 'bad actors' ondermijnen het vertrouwen in reclame."

Klacht

Naast het plaatsen van een emoji kunnen jongeren ook een officiële klacht indienen bij de Reclame Code Commissie (RCC). Die beoordeelt of reclames voldoen aan de regels. In aanloop naar de campagne is het proces voor het indienen van klachten op de website van de RCC vereenvoudigd.

Hart van Nederland/ANP