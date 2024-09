Deze nieuwe emoji zijn begin volgend jaar op jouw telefoon te gebruiken

Dikke wallen onder de ogen, oververmoeid: zo voelen we ons allemaal wel eens. Dat zullen de ontwikkelaars van de emoji ook wel gedacht hebben, want deze emoji is een van de acht nieuwe afbeeldingen die aan de lijst met bijna 3800 emoji's worden toegevoegd.

Misschien sturen we volgend jaar wel massaal radijsjes of paarse spetters naar elkaar. Unicode, een bedrijf met vertegenwoordigers van grote techbedrijven, heeft deze maand de acht nieuwe plaatjes goedgekeurd die eerder dit jaar werden voorgesteld. Ze zullen waarschijnlijk worden opgenomen in een smartphone-update in de eerste maanden van 2025.

Tijdens de coronapandemie waren er nog uniekere emoji te zien, die van Esther van Brakel en Joran Backx. Zij maakten speciale corona-emoji:

1:39 Speciale 'corona-emoji's' van Esther en Joran zijn een wereldwijd succes

Nieuwe toevoegingen

De n ieuwe toevoegingen zijn onder andere een schep, een vingerafdruk, een harp, een boom zonder bladeren en een opvallende vlag. Deze vlag is niet van een land, maar van het autonome eiland Sark in het Kanaal. Sark ligt voor de kust van het Franse Normandië en valt onder de Britse kroon, maar heeft een eigen bestuur.

Zo gaan de nieuwe emoji's eruit zien:

Beeld: Emojipedia

Het consortium achter Unicode, dat verantwoordelijk is voor de goedkeuring van emoji's, is de afgelopen jaren terughoudend geweest met het toevoegen van nieuwe icoontjes.

Tussen 2013 en 2020 steeg het aantal emoji aanzienlijk van ongeveer 750 naar 3500, maar sindsdien zijn er nog geen 300 nieuwe emoji's bijgekomen. Elk jaar worden er echter wel enkele populaire icoontjes toegevoegd. Het smeltende gezichtje uit 2021 en de smiley die door zijn handen kijkt, komen bijvoorbeeld vaak terug in gesprekken.