Dit weten we tot nu toe over de grote, wereldwijde computerstoring

Wereldwijd kampen Windows-computers vrijdagochtend met een storing. Gebruikers krijgen een blauw scherm te zien of hun computers worden opnieuw opgestart. In dit artikel leggen we je uit wat er aan de precies aan de hand is en wat de storing voor gevolgen heeft.

Wat is de oorzaak van de storing?

De storing ligt bij het cyberbeveiligingsbedrijf CrowdStrike. Het IT-beveiligingsbedrijf laat via een telefonisch bericht aan klanten weten "op de hoogte te zijn van meldingen van crashes op Microsofts Windows-besturingssystemen".

Wat voor impact heeft de storing?

CrowdStrike is een van de grootste cybersecuritybedrijven ter wereld, met grote bedrijven als klant. Daarom heeft de storing een wereldwijde impact. Zo moeten er bijvoorbeeld vluchten geannuleerd worden, kunnen supermarkten niet open en moeten nieuwsorganisaties hun berichtgeving tijdelijk stopzetten.

Vliegverkeer

Schiphol laat weten dat de storing ook impact heeft op de vluchten van en naar de luchthaven. Het vliegveld is nog in kaart aan het brengen wat de gevolgen van de storing voor het vluchtschema zijn, aldus de woordvoerder. Op Eindhoven Airport staan vrijdagochtend lange rijen in de vertrekhal en bij Rotterdam The Hague Airport is het onmogelijk om in te checken.

Vliegtuigmaatschappij KLM laat in ieder geval weten dat er hoogstwaarschijnlijk vluchten geannuleerd zullen worden of vertraging zullen oplopen. Transavia voorziet een "rommelige dag" door een computerstoring. In de vroege vrijdagochtend hoefden nog geen vluchten te worden geannuleerd, maar de storingen zullen "zeker een impact hebben op onze operaties", laat een woordvoerder weten.

Busvervoer

In delen van de provincie Utrecht rijden momenteel geen bussen. Volgens Syntus kunnen buschauffeurs geen contact krijgen met de verkeersleiding. "Om veiligheidsredenen" rijden de bussen daarom voorlopig niet. Het is niet bekend hoelang dat duurt.

Haven Rotterdam

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft signalen gekregen dat bedrijven in de haven ook last hebben van de computerstoring die wereldwijd voor problemen zorgt. Momenteel onderzoekt de haven wat er precies aan de hand is en of er maatregelen genomen moeten worden.

"Het lijkt erop dat er bedrijven zijn die problemen ondervinden", zegt een woordvoerster. Maar met zekerheid durft ze dat nog niet te zeggen. Ook is de impact onduidelijk.

Zorgverlening

Ook ziekenhuizen hebben last van de problemen bij CrowdStrike. Zo gaan de operaties bij de ziekenhuizen van Treant niet door. Ook kunnen de poli's geen patiënten ontvangen. Patiënten worden naar andere ziekenhuizen in de regio gebracht.

Ook het Slingeland Ziekenhuis in Doetinchem heeft last van de wereldwijde computerstoring. Omdat de computersystemen het niet doen, is de zorg voorlopig afgeschaald. Er worden geen nieuwe patiënten opgenomen en alleen spoedgevallen worden geopereerd.