Wie afgelopen maandag websites van grote bedrijven als KLM, ABN Amro, Ikea of Heineken heeft bezocht, heeft mogelijk risico gelopen. Hackers wisten via een beveiligingslek schadelijke code op de websites van ruim 178 organisaties te plaatsen, schrijft De Telegraaf. Volgens beveiligingsbedrijf Report URI konden de criminelen daarmee mogelijk creditcardgegevens uitlezen en cryptobetalingen onderscheppen.

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De cyberaanval richtte zich op Optimizely, een bedrijf dat technologie levert waarmee organisaties hun websites kunnen beheren en verbeteren. Door een kwetsbaarheid in dat systeem konden hackers kwaadaardige code toevoegen aan websites van klanten. Naast de Nederlandse bedrijven werden ook internationale namen als Zoom, Salesforce, CNN, BBC en Fox getroffen. Optimizely bevestigt het incident tegenover de krant.

Creditcardgegevens en cryptogeld

De schadelijke code kon op bepaalde websites ingevulde creditcardgegevens onderscheppen, waaronder kaartnummers, vervaldatums en beveiligingscodes. Ook konden hackers adressen voor cryptobetalingen vervangen door hun eigen adres, waardoor geld mogelijk bij hen terechtkwam.

Het uitlezen van creditcardgegevens was alleen mogelijk op getroffen websites die eigen betaalvelden gebruikten. Betalingen via beveiligde betaalomgevingen van bijvoorbeeld Adyen of Stripe waren hiervoor niet kwetsbaar. Of er daadwerkelijk geld of creditcardgegevens zijn buitgemaakt, is nog niet duidelijk.

Beveiligingslek is gedicht

Optimizely zegt dat het beveiligingslek in de nacht van maandag op dinsdag is gedicht en dat getroffen klanten zijn geïnformeerd. Wie maandag op een van de betrokken websites met een creditcard heeft betaald, doet er goed aan de komende periode de afschriften goed te controleren. Bij onbekende betalingen is het verstandig direct contact op te nemen met de creditcardmaatschappij.

Mensen die cryptogeld hebben overgemaakt, kunnen controleren of het ontvangstadres klopt.

Ook schadelijke code op andere sites

Afgelopen weekend werd ook bekend dat websites als VI.nl, GeenStijl, Bright en Scientias schadelijke code hadden verspreid. Bij dat incident gebeurde dat via advertenties en werden gegevens over websitebezoeken verzameld. Ook probeerde de code toegang te krijgen tot persoonsgegevens op bepaalde iPhones. De kwetsbaarheid in het advertentiesysteem zou inmiddels zijn verholpen.