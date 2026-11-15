Meer websites verspreidden schadelijke code via advertenties

Niet alleen bezoekers van voetbalwebsite VI.nl zijn mogelijk getroffen door schadelijke software. Ook populaire websites als GeenStijl, Bright en Scientias hebben deze maand via advertenties kwaadaardige code verspreid. Die verzamelde gegevens over websitebezoeken en probeerde bij bepaalde iPhones toegang te krijgen tot persoonsgegevens. Dat melden de betrokken websites.

Naast deze websites gaat het onder meer om Autoblog.nl, VoetbalPrimeur.nl, Runners.nl, Women's Health, Men's Health en De Dagelijkse Standaard. De schadelijke code werd via advertenties verspreid. Daarbij zijn onder meer IP-adressen en informatie over bezochte pagina's en gebruikte besturingssystemen buitgemaakt.

In de bovenstaande video leggen we je uit welke gegevens apps over jou verzamelen.

Mogelijk ook persoonsgegevens gestolen

Of de aanvallers daadwerkelijk toegang hebben gekregen tot iPhones en privégegevens hebben gestolen, is nog onduidelijk. "iPhones daadwerkelijk zijn overgenomen of welke privégegevens eventueel zijn buitgemaakt", schrijven de betrokken websites in een gezamenlijke verklaring. De kwetsbaarheid in de advertentietechnologie waardoor de code kon worden verspreid, zou inmiddels zijn verholpen.

Eerder waarschuwde VI.nl al voor de schadelijke code die begin november via advertenties op de voetbalwebsite werd verspreid. Vooral iPhones zonder recente beveiligingsupdates liepen mogelijk risico. Het gaat onder meer om de iPhone XS, XR en nieuwere modellen waarop een beveiligingsupdate uit december 2025 niet was geïnstalleerd. Ook oudere toestellen, zoals de iPhone 6s, 7, 8, X en SE, zijn mogelijk getroffen.